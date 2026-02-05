Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel: 97-jährige erkennt Schockanruf sofort und legt auf- Anzeige folgt.

Sprockhövel (ots)

Zu einem Schockanruf durch falsche Polizisten kam es bereits am 22. Januar gegen 14:55 Uhr bei einer 97-jährigen aus Sprockhövel. Unter dem Vorwand, dass die Tochter einen schweren Verkehrsunfall verursacht häbe und nun im Gefängnis sitzen würde, müsse nun eine Kaution gezahlt werden. Die 97-jährige erkannte jedoch sofort die Masche "Schockanruf" als Betrug und legte umgehend auf. Obwohl für sie kein finanzieller Schaden entstand, brachte sie den Betrugsversuch zu einem späteren Zeitpunkt zu Anzeige.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und macht in diesem Zusammenhang nochmal ganz deutlich:

Die Polizei oder die Justiz wird Sie niemals um Geld oder Wertgegenstände bitten. Übergeben Sie diese niemals an Unbekannte. Wenn ein Anrufer Geld oder Wertsachen von Ihnen fordert, besprechen Sie dies mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen nahestehende Personen. Informieren sie die Polizei und erstatten dort Anzeige.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell