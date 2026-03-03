Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: LKW-Unfall an der Anschlussstelle Malchow - Teilsperrung der BAB 19 in Fahrtrichtung Rostock

Bild-Infos

Download

BAB 19 AS Malchow (ots)

Zahlreiche Einsatzkräfte der Polizei, Feuerwehr sowie des Rettungsdienstes befinden sich seit den frühen Morgenstunden auf der BAB 19 im Bereich der Anschlussstelle Malchow in Fahrtrichtung Rostock aufgrund eines schweren Verkehrsunfalls unter alleiniger Beteiligung eines LKW im Einsatz.

Nach vorliegenden Erstinformationen soll sich der Unfall gegen 05:25 Uhr ereignet haben. Aus bislang ungeklärter Ursache sei ein LKW in Fahrtrichtung Rostock ohne Beteiligung eines weiteren Fahrzeuges nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und im Graben auf die rechte Fahrzeugseite gekippt. Der 26-jährige Fahrer des LKW konnte nur durch den Einsatz der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Nach erfolgter Erstversorgung wurde der Mann mit leichten Verletzungen zur weiteren Behandlung in das Krankenhaus nach Plau gebracht. Auch im Kontext der noch ausstehenden Bergungsmaßnahmen ist die BAB 19 ist im Bereich der Unfallstelle aufgrund der ausstehenden Bergungsmaßnahmen weiterhin halbseitig gesperrt. Derzeit liegen noch keine Angaben zum entstandenen Sachschaden vor.

Die Ermittlungen zu den genauen Umständen des Verkehrsunfalls dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell