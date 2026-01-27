Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Ellerstadt) - Verdacht auf Fake-Shop für Wein, Polizei ermittelt

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 26.01.2026 erstattete ein Winzer bei der Polizei Bad Dürkheim eine Strafanzeige wegen eines mutmaßlichen Fake-Shops. Nach seinen Angaben war er durch einen Bekannten auf den Online-Shop "Erlesene Weine 24" aufmerksam geworden. In dem Shop werden verschiedene Weine zu auffallend günstigen Preisen angeboten, darunter auch ein Wein des Anzeigenerstatters. Zudem verfügt die Internetseite über kein gesetzlich vorgeschriebenes Impressum. Erste polizeiliche Recherchen bestätigten den Verdacht, dass es sich um einen Fake-Shop handelt. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Ihre Polizei rät, Online-Shops vor einem Kauf sorgfältig zu überprüfen. Besonderes Augenmerk sollte auf ein vollständiges Impressum, realistische Preisgestaltung sowie sichere Zahlungsmethoden gelegt werden. Bei ungewöhnlich günstigen Angeboten oder unbekannten Anbietern empfiehlt es sich, vor einem Kauf Bewertungen und mögliche Warnhinweise im Internet zu recherchieren oder im Zweifel auf den Kauf zu verzichten.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell