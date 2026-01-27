Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Freinsheim) - Gaststättenbesuch endet mit Polizeieinsatz

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 26.01.2026 gegen 22:30 Uhr kam es in einer Gaststätte in der Korngasse in Freinsheim zu einem polizeilichen Einsatz. Eine 43-Jährige weigerte sich trotz mehrfacher Aufforderung der Wirtin, die Gaststätte zu verlassen. Nachdem die Betreiberin von ihrem Hausrecht Gebrauch machte, wurde sie von der Frau verbal übelst beleidigt. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab 2,44 Promille. Die Frau war wegefähig. Gegen sie wurden Ermittlungen wegen Hausfriedensbruchs eingeleitet. Zudem wurde ein Platzverweis bis Ladenschluss ausgesprochen und ein mündliches Hausverbot erteilt.

