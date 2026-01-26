Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrskontrolle deckt Straftaten auf

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 26.01.2026 um 08:10 Uhr wurde ein 42-Jähriger mit einem Transporter in der Landauer Straße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte festgestellt werden, dass der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und unter dem Einfluss von Kokain und Cannabis stand. Daher wurde der Fahrzeugschlüssel dem fahrtüchtigen Beifahrer übergeben und dem 42-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Im Verlauf der Maßnahmen wurde zudem bekannt, dass der Transporter-Fahrer sich unerlaubt in der Bundesrepublik aufhält und zudem einer Arbeit nachgeht. Daher wurde dieser abschließend der zuständige Ausländerbehörde überstelle, welche Maßnahmen in eigener Zuständigkeit nun ergreift. Auf den Mann kommen nun diverse Straf-, sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zu. Ferner wird die Fahrerlaubnisbehörde über den Vorfall informiert. Auch auf den Geschäftsführer, welcher zugleich auch Halter des Transporters ist, kommt nun ein Strafverfahren zu, da dieser zuließ, dass dessen Angestellter mit diesem fuhr und unerlaubt einer Tätigkeit nachging.

