PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrskontrolle deckt Straftaten auf

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 26.01.2026 um 08:10 Uhr wurde ein 42-Jähriger mit einem Transporter in der Landauer Straße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte festgestellt werden, dass der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und unter dem Einfluss von Kokain und Cannabis stand. Daher wurde der Fahrzeugschlüssel dem fahrtüchtigen Beifahrer übergeben und dem 42-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Im Verlauf der Maßnahmen wurde zudem bekannt, dass der Transporter-Fahrer sich unerlaubt in der Bundesrepublik aufhält und zudem einer Arbeit nachgeht. Daher wurde dieser abschließend der zuständige Ausländerbehörde überstelle, welche Maßnahmen in eigener Zuständigkeit nun ergreift. Auf den Mann kommen nun diverse Straf-, sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zu. Ferner wird die Fahrerlaubnisbehörde über den Vorfall informiert. Auch auf den Geschäftsführer, welcher zugleich auch Halter des Transporters ist, kommt nun ein Strafverfahren zu, da dieser zuließ, dass dessen Angestellter mit diesem fuhr und unerlaubt einer Tätigkeit nachging.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

F. Roth, POK

Telefon: 06321-854-0
E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Alle Meldungen Alle
  • 26.01.2026 – 05:47

    POL-PDNW: Sattelzug stillgelegt

    Neustadt/Weinstraße (ots) - Am 24.01.2026 gegen 16:00 Uhr konnte durch die Polizei Haßloch ein Sattelzug festgestellt und kontrolliert werden. Bei diesem wurde gleich mehrere Verstöße festgestellt werden. Nicht nur, dass die Ausfuhrkennzeichen gefälscht gewesen sein dürften, konnte der Fahrer auch weder für die Zugmaschine, noch für den Auflieger gültige Dokumente oder einen Eigentumsnachweis erbringen. Des Weiteren entstand ebenfalls der Verdacht, dass Verstöße ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren