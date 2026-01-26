PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Amphetaminkonsum führt zur Blutprobe

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 26.01.2026 um 12:45 Uhr konnte ein 41-Jähriger in der Landauer Straße in 67433 Neustadt/W. mit seinem E-Scooter einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Hierbei konnten bei dem Mann Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf eine aktuelle Betäubungsmittelbeeinflussung schließen ließen. Der aus Neustadt/W. stammenden Mann räumte den Konsum am vergangenen Wochenende auch hiernach ein. Daher wurde diesem eine Blutprobe entnommen und der E-Scooter einer Angehörigen übergeben. Nun kommt auf diesen ein Straf-, sowie Ordnungswidrigkeitenverfahren zu. Zudem wird die Fahrerlaubnisbehörde in Kenntnis gesetzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

F. Roth, POK

Telefon: 06321-854-0
E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

