Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Amphetaminkonsum führt zur Blutprobe

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 26.01.2026 um 12:45 Uhr konnte ein 41-Jähriger in der Landauer Straße in 67433 Neustadt/W. mit seinem E-Scooter einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Hierbei konnten bei dem Mann Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf eine aktuelle Betäubungsmittelbeeinflussung schließen ließen. Der aus Neustadt/W. stammenden Mann räumte den Konsum am vergangenen Wochenende auch hiernach ein. Daher wurde diesem eine Blutprobe entnommen und der E-Scooter einer Angehörigen übergeben. Nun kommt auf diesen ein Straf-, sowie Ordnungswidrigkeitenverfahren zu. Zudem wird die Fahrerlaubnisbehörde in Kenntnis gesetzt.

