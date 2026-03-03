PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 17-Jährigen aus Güstrow

Güstrow (Landkreis Rostock) (ots)

Seit dem 25.02.2026 um 23:55 Uhr wird ein 17-jähriger aus Güstrow vermisst. Wo sich der Gesuchte zuletzt aufgehalten hat, ist derzeit nicht verifiziert. Umfangreiche Suchmaßnahmen der Polizei blieben bisher ohne Erfolg. Die Polizei bittet nun dringend um Hilfe aus der Bevölkerung.

Ein Lichtbild des Vermissten sowie weitere Informationen können unter dem folgenden Link abgerufen werden:

https://www.polizei.mvnet.de/Presse/Fahndungen/Fahndungen-nach-Personen/?id=218158&processor=processor.sa.pressemitteilung

Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten nimmt das Polizeirevier Güstrow unter der Telefonnummer 03843/2660 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Florian Müller
Telefon: 03843 266-302
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

