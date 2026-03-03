PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Couragierte Zeugen stoppen alkoholisierten Unfallverursacher in Schwerin

Schwerin (ots)

Dank des entschlossenen Einschreitens zweier Zeugen konnte am Freitagnachmittag ein alkoholisierter Autofahrer nach einem Verkehrsunfall an der Weiterfahrt gehindert werden.

Der Vorfall ereignete sich am 27.02.2026 gegen 14:40 Uhr auf einem Parkplatz in der Greifswalder Straße. Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr ein 53-jähriger deutscher Fahrzeugführer mit einem VW California mehrere Meter rückwärts und kollidierte dabei mit einem ordnungsgemäß abgestellten Fahrzeug. Anschließend beabsichtigte der Mann, seine Fahrt fortzusetzen, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Zwei Zeugen, im Alter von 18 und 45 Jahren, erkannten die Situation und stellten sich dem Fahrzeug entschlossen in den Weg. Durch ihr couragiertes Einschreiten und das Einwirken auf den Fahrer gelang es ihnen, diesen bis zum Eintreffen der Polizei an der Weiterfahrt zu hindern.

Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten Atemalkoholgeruch bei dem 53-jährigen Ukrainer fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,64 Promille. Daraufhin wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und die Weiterfahrt untersagt.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Gegen den 53-Jährigen wurden Ermittlungen wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs sowie des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

Die Polizei bedankt sich ausdrücklich bei den beiden Zeugen für ihr umsichtiges und verantwortungsbewusstes Handeln.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Juliane Zgonine
Telefon: 0385 5180-3004
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

