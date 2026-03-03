PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Feuer in Tapetenfabrik

Wuppertal (ots)

Die Feuerwehr Wuppertal hat am Abend ein Feuer in der Tapetenfabrik Erfurt & Sohn KG im Stadtteil Beyenburg erfolgreich bekämpft. Die Brandmeldeanlage löste kurz nach 21 Uhr aus. Es brannte eine Papierproduktionsanlage. Die Sprinkleranlage und erste Löschmaßnahmen der Belegschaft verhinderten, dass das Feuer sich großflächiger ausbreitete. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Wuppertal löschten die Maschine vollständig. Unter dem Dach des betroffenen Gebäudes und in einer Abluftanlage stellten die Einsatzkräfte noch kleinere Glutnester fest, die sie schnell löschen konnten. Mit einer Wärmebildkamera kontrollierten sie anschließend noch einmal die Maschine und das Dach. Der Einsatz dauerte bis 22:45 Uhr.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Wuppertal
Pressestelle
Telefon: 0202-563 1890
E-Mail: pressestelle.feuerwehr@stadt.wuppertal.de
https://www.wuppertal.de/feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Wuppertal
Weitere Meldungen: Feuerwehr Wuppertal
Alle Meldungen Alle
  • 28.02.2026 – 07:24

    FW-W: Angebranntes Essen sorgt für nächtlichen Einsatz der Feuerwehr

    Wuppertal (ots) - Die Feuerwehr wurde am späten Freitagabend zu einem vermeintlichen Wohnungsbrand in den Hacklandweg alarmiert. Dieser stellte sich nach dem Eintreffen der Feuerwehr als angebranntes Essen heraus. Die Bewohnerin hatte ihre Wohnung vor Eintreffen der Feuerwehr bereits eigenständig verlassen. Ein Trupp unter Atemschutz ging zur Kontrolle in die Wohnung ...

    mehr
  • 23.02.2026 – 00:29

    FW-W: Verkehrsunfall mit zwei eingeklemmten Personen - Technische Rettung durchgeführt

    Wuppertal (ots) - Am Sonntagabend wurde die Feuerwehr zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW zum Werbsiepen alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stellt sich heraus, dass in beiden Fahrzeugen jeweils eine Person eingeklemmt war. Umgehend wurde eine technische Rettung eingeleitet. In enger Zusammenarbeit mit dem Rettungsdienst konnten beide Personen ...

    mehr
  • 13.02.2026 – 17:51

    FW-W: Waschbär aus Müllcontainer befreit

    Wuppertal (ots) - Die Feuerwehr Wuppertal hat einem Waschbären heute die Freiheit geschenkt. An der Bockmühle im Stadtteil Heckinghausen hatte das Tier sein Mittagessen in einem Müllcontainer eingenommen. Ob es an der reichhaltigen Mahlzeit oder an den glatten Innenwänden des Plastikcontainers lag, ließ sich nicht klären, jedenfalls kam der freundliche aber etwas ängstliche Kleinbär dort alleine nicht mehr raus. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren