Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Feuer in Tapetenfabrik

Wuppertal (ots)

Die Feuerwehr Wuppertal hat am Abend ein Feuer in der Tapetenfabrik Erfurt & Sohn KG im Stadtteil Beyenburg erfolgreich bekämpft. Die Brandmeldeanlage löste kurz nach 21 Uhr aus. Es brannte eine Papierproduktionsanlage. Die Sprinkleranlage und erste Löschmaßnahmen der Belegschaft verhinderten, dass das Feuer sich großflächiger ausbreitete. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Wuppertal löschten die Maschine vollständig. Unter dem Dach des betroffenen Gebäudes und in einer Abluftanlage stellten die Einsatzkräfte noch kleinere Glutnester fest, die sie schnell löschen konnten. Mit einer Wärmebildkamera kontrollierten sie anschließend noch einmal die Maschine und das Dach. Der Einsatz dauerte bis 22:45 Uhr.

