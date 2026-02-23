PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Verkehrsunfall mit zwei eingeklemmten Personen - Technische Rettung durchgeführt

Wuppertal (ots)

Am Sonntagabend wurde die Feuerwehr zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW zum Werbsiepen alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stellt sich heraus, dass in beiden Fahrzeugen jeweils eine Person eingeklemmt war. Umgehend wurde eine technische Rettung eingeleitet. In enger Zusammenarbeit mit dem Rettungsdienst konnten beide Personen schonend aus den PKW befreit werden. Hierfür kamen hydraulische Rettungsgeräte zum Einsatz. Beide Patienten wurden nach Notärztlicher Erstversordung mit Verletzungen in umliegende Krankenhäuser transportiert. Die Straße war für die Dauer des Einsatzes vollständig gesperrt. Für die anschließenden Ermittlungen zur Unfallursache bleibt die Sperrung weiterhin bestehen. Die Feuerwehr war mit zwei Rüstzügen und Fahrzeugen der Freiwilligen Feuerwehr Ronsdorf und Nächstebreck vor Ort.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Wuppertal
Pressestelle
Telefon: 0202-563 1890
E-Mail: pressestelle.feuerwehr@stadt.wuppertal.de
https://www.wuppertal.de/feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

