Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Waschbär aus Müllcontainer befreit

Wuppertal (ots)

Die Feuerwehr Wuppertal hat einem Waschbären heute die Freiheit geschenkt. An der Bockmühle im Stadtteil Heckinghausen hatte das Tier sein Mittagessen in einem Müllcontainer eingenommen. Ob es an der reichhaltigen Mahlzeit oder an den glatten Innenwänden des Plastikcontainers lag, ließ sich nicht klären, jedenfalls kam der freundliche aber etwas ängstliche Kleinbär dort alleine nicht mehr raus. Nachbarn riefen die Feuerwehr, die von der nahegelegenen Wache an der Waldeckstraße schnell anrücken konnte. Die Einsatzkräfte waren zunächst etwas ratlos, wie mit dem Waschbären zu verfahren sei. Nach Rücksprache mit der Jagdaufsicht holten sie ihn vorsichtig mit einem Fangnetz und einem Kleintierkäfig aus seinem Verlies. Die Jagdaufsicht empfahl dann, den offensichtlich gesunden Waschbären auf freien Fuß zu setzen, was das Tier sichtlich dankbar zur Kenntnis nahm und verschwand.

