Am Sonntag, dem 8. Februar, wurde der Rettungsdienst zu einem medizinischen Notfall in einem Mehrfamilienhaus in der Westkotterstraße alarmiert.

Während der Versorgung des Patienten schlugen die standardmäßig mitgeführten Kohlenmonoxid-Warngeräte des Rettungsdienstes an und zeigten erhöhte CO-Konzentrationen an. Daraufhin verließen der Rettungsdienst sowie insgesamt drei Personen umgehend die betroffene Wohnung im vierten Obergeschoss.

Die nachrückenden Einsatzkräfte der Feuerwehr kontrollierten die Wohnung unter Atemschutz, führten Messungen durch und leiteten Lüftungsmaßnahmen ein. Als Ursache für die erhöhte Kohlenmonoxid-Konzentration wurde eine im Wohnzimmer betriebene Shisha festgestellt.

Insgesamt wurden drei Personen rettungsdienstlich versorgt, zwei Personen wurden zur weiteren Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus transportiert.

Die angrenzenden Wohnungen wurden vorsorglich ebenfalls auf Kohlenmonoxid überprüft; dabei konnten keine erhöhten Messwerte festgestellt werden.

