Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Gewächshaus abgebrannt

Wuppertal (ots)

Am frühen Dienstagmorgen ist in einem Garten in der Elberfelder Südstadt ein Gewächshaus komplett niedergebrannt. Die Feuerwehr wurde gegen 3:45 Uhr alarmiert. Als die Einsatzkräfte auf dem Grundstück an der Straße "Am Friedenshain" eintrafen, stand das ca. 20 Quadratmeter große Bauwerk schon komplett in Flammen. Die Feuerwehrleute konnten den Brand schnell löschen. Es wurde niemand verletzt. Im Einsatz waren neben der Berufsfeuerwehr auch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Hahnerberg. Die Polizei hat die Einsatzstelle übernommen und wird die Ursache des Feuers und die Höhe des Sachschadens ermitteln.

Original-Content von: Feuerwehr Wuppertal, übermittelt durch news aktuell