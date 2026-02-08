Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Wohnung nach Brand in einem Mehrfamilienhaus unbewohnbar

Wuppertal (ots)

Am Sonntagnachmittag wurde die Feuerwehr Wuppertal zu einem Brand in der Marklandstraße in Wuppertal-Barmen gerufen. Aufgrund der Vielzahl von Notrufen, die bei der Feuerwehrleitstelle eingingen, wurden schon auf der Anfahrt weitere Kräfte alarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte konnte eine starke Rauchentwicklung im vierten Obergeschoss festgestellt werden. Der Rauch trat sowohl an der Vorderseite als auch an der Rückseite des Gebäudes aus. Viele Bewohner hatten das Gebäude bereits selbstständig verlassen und auch den zusätzlichen Rauchabzug betätigt, sodass der Treppenraum als Fluchtweg rauchfrei blieb.

Sofort gingen Einsatzkräfte in die Brandwohnung vor. Zu diesem Zeitpunkt konnte nicht ausgeschlossen werden, dass sich noch Personen in der Wohnung befanden. Schnell stellte sich jedoch heraus, dass sich keine Person mehr in der Wohnung aufhielt und der Brand konnte unter Kontrolle gebracht werden. Zwischendurch traten Flammen aus dem Balkon aus, die bis in die darüberliegenden Geschosse reichten. Auch diese Flammen konnten schnell gelöscht werden.

Bis auf die Brandwohnung konnten alle Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren, nachdem diese auf Schadstoffe kontrolliert wurden. Der Bewohner der Brandwohnung wurde bei Bekannten untergebracht. Verletzt wurde niemand.

Vor Ort waren ca. 35 Einsatzkräfte der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr. Zusätzlich standen zwei Rettungswagen und ein Notarzt vorsorglich bereit.

Nach etwa 2,5 Stunden verließ die Feuerwehr die Einsatzstelle und übergab die Wohnung zur Brandursachenermittlung an die Polizei.

Original-Content von: Feuerwehr Wuppertal, übermittelt durch news aktuell