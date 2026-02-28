Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Angebranntes Essen sorgt für nächtlichen Einsatz der Feuerwehr

Wuppertal (ots)

Die Feuerwehr wurde am späten Freitagabend zu einem vermeintlichen Wohnungsbrand in den Hacklandweg alarmiert. Dieser stellte sich nach dem Eintreffen der Feuerwehr als angebranntes Essen heraus. Die Bewohnerin hatte ihre Wohnung vor Eintreffen der Feuerwehr bereits eigenständig verlassen. Ein Trupp unter Atemschutz ging zur Kontrolle in die Wohnung und entfernte den Topf vom Herd und löschte diesen ab. Im Nachgang wurde die Wohnung durch die Feuerwehr gelüftet und auf mögliche Schadstoffe kontrolliert. Da die Messungen alle negativ waren konnte die Bewohnerin nach Abschluss der Maßnahmen wieder in ihre Wohnung.

Original-Content von: Feuerwehr Wuppertal, übermittelt durch news aktuell