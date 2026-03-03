POL-HRO: Polizeieinsatz in Schwerin - 42-Jähriger im psychischen Ausnahmezustand
Schwerin (ots)
Am Dienstagnachmittag kam es in der Schweriner Keplerstraße zu einem mehrstündigen Polizeieinsatz. Gegen 15:30 Uhr meldete sich ein 42-jähriger Mann beim Polizeinotruf und machte dabei wirre Angaben. Eine eingesetzte Funkwagenbesatzung des Polizeihauptreviers Schwerin überprüfte die Wohnadresse und traf hier auf den 42-jährigen Deutschen. Dabei konnte festgestellt werden, dass dieser sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand und ein Messer bei sich trug. In der Folge wurde die Wohnung gesichert und weitere Unterstützungskräfte hinzugezogen. Gegen 18:00 Uhr konnte der 42-jährige Mann bei einer günstigen Gelegenheit gesichert werden. Nach einer medizinischen Erstbegutachtung durch einen Notarzt erfolgte anschließend die Verbringung ins Helios-Klinikum.
André Falke
Erster Polizeihauptkommissar, Polizeiführer vom Dienst
Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell