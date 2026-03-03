Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Ermittlungsergebnisse im Fall des am 28.02.2026 aufgefundenen Leichnams - Ergänzung zum Zeugenaufruf (Fotos)

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Rostock (ots)

Ergänzend zur gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Rostock und des Polizeipräsidiums Rostock vom 3. März 2026, 09 Uhr, veröffentlichen die Ermittlungsbehörden ein Foto der beschriebenen auffälligen Kiste sowie eine Karte mit dem genauen Auffindeort des Leichnams.

Der Auffindeort befindet sich in einem kleinen Waldstück im Bereich der Albert-Einstein-Straße, welches häufig von Hundebesitzern für Spaziergänge genutzt wird. Wem die auffällig gelbe Kiste in diesem Bereich aufgefallen ist, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0381 4916 1616 an die Kriminalpolizei zu wenden. Es gilt aufzuklären, seit wann sich diese Kiste bereits am Auffindeort befunden hat.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell