Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ellwangen und des Polizeipräsidiums Aalen: Aalen: Mutmaßlicher Rauschgiftschmuggler festgenommen

Aalen (ots)

Nachdem sich ein mutmaßlicher Rauschgiftschmuggler für mehrere Jahre ins Ausland abgesetzt hatte, konnte der 53-Jährige am Montagabend durch Beamte des Kriminalkommissariats Aalen und Ermittlern der Rauschgiftermittlungsgruppe Ellwangen festgenommen werden. Dem 53-Jährigen wird vorgeworfen, in den Jahren 2020 und 2021 für eine international operierende Gruppierung über eintausend Kilogramm Cannabis sowie mindestens 17 Kilogramm Kokain nach bzw. durch Deutschland geschmuggelt zu haben. Am gestrigen Montag gegen 18:15 Uhr konnte der Mann nun in Aalen festgenommen werden, nachdem er kurz zuvor in das Bundesgebiet eingereist war. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ellwangen wurde der 53-jährige deutsche Staatsangehörige am Dienstag einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der den bereits bestehenden Haftbefehl in Vollzug setzte, so dass der Tatverdächtige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert werden konnte. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und der Kriminalpolizei dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Pressestelle
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-110
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

