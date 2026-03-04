Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Tachoeinheit aus PKW gestohlen

Ganzlin b. Plau (ots)

In Ganzlin bei Plau am See haben unbekannte Täter in der Nacht zu Mittwoch eine Tachoeinheit aus einem PKW entwendet. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der betroffene VW Caddy (Baujahr 2017) abends zuvor vor dem Grundstück des Eigentümers in der Schulstraße abgestellt. Gegen 03:00 Uhr nachts sollen sich die Täter auf bislang unbekannter Weise Zutritt zum Fahrzeuginneren verschafft haben. Anschließend wurde die Tachoeinheit des PKW scheinbar fachkundig demontiert und gestohlen. Der entstandene Stehlschaden liegt bei rund 450 Euro. Das Fahrzeug ist nicht mit einem Keyless-Go-System ausgestattet. Die Polizei in Plau ermittelt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall und nimmt Hinweise zum Sachverhalt entgegen (Tel.: 038735 8370).

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell