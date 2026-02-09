PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsunfallflucht mit verletztem E-Scooter-Fahrer

Kirn, Kreisverkehr Altstadt/Teichweg (ots)

Gegen 20:20 Uhr wurde am Kreisverkehr vor den VG-Werken in Kirn ein E-Scooter-Fahrer beim Befahren des Kreisels auf dem Weg zur Arbeitsstelle durch einen derzeit noch unbekannten PKW touchiert. Der 52-jährige E-Scooter-Fahrer stürzte hierdurch und erlitt Verletzungen an den Extremitäten, insbesondere an Knie und Ellbogen. Nach erster Versorgung vor Ort erfolgte durch den Rettungsdienst der Transport in ein nahegelegenes Krankenhaus. Der unfallbeteiligte PKW entfernte sich unmittelbar nach dem Unfall unerlaubt von der Unfallstelle in Richtung Kallenfelser Straße. Ein Ermittlungsverfahren gegen die derzeit noch unbekannte fahrzeugführende Person wegen Verkehrsunfallflucht in Tateinheit mit fahrlässiger Körperverletzung wurde eingeleitet. Personen, die sachdienliche Angaben tätigen können, werden gebeten sich mit hiesiger Dienststelle in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 156-0
E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/MoXmM2K

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell

