Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Gemeinsame Kontrolle zum Waffen- und Messerverbot im ÖPNV am Bahnhof Kirn

Kirn, Bahnhofstraße (ots)

Auf Grundlage des in Rheinland-Pfalz geltenden Messerverbots im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) führten Kräfte des Ordnungsamts der VG Kirner Land und der PI Kirn am heutigen Morgen eine gemeinsame Kontrollmaßnahme im Bereich des Bahnhofs Kirn, des Bahnhofsvorplatzes sowie des angrenzenden Busbahnhofs durch.

Insgesamt wurden hierbei rund 20 Personen kontrolliert. Dabei führten zwei Personen jeweils ein Cuttermesser zugriffsbereit mit sich. Die Messer wurden sichergestellt, entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Darüber hinaus wurden weitere Verstöße festgestellt: - Mehrere Jugendliche wurden beim verbotswidrigen Rauchen angetroffen. - Gegen eine Person lag ein aktueller Haftbefehl vor. Im Rahmen der Festnahme wurden bei der Person Betäubungsmittel aufgefunden. - Mehrere Verwarnungen erfolgten wegen des verbotswidrigen Befahrens von Gehwegen mit E-Scootern. - Zudem wurden mehrere Verstöße gegen das Verkehrszeichen 250 (Verbot für Fahrzeuge aller Art) durch E-Scooter festgestellt.

Die Kontrollmaßnahme wurde von Reisenden, Schülerinnen und Schülern sowie weiteren Passanten überwiegend positiv aufgenommen. Neben der Kontrolle stand auch der präventive Gedanke im Vordergrund: Die eingesetzten Kräfte informierten umfassend über das geltende Waffen- und Messerverbot im ÖPNV und führten zahlreiche aufklärende Gespräche.

Bei der Maßnahme handelte es sich um die erste Kontrolle dieser Art im Bereich des Bahnhofs Kirn. Weitere gemeinsame Kontrollen sind vorgesehen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell