Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Zwei Seniorinnen nach Zugausfall bei Schneewetter wiedervereint

Kirn (ots)

Am Mittag des 03.02.2026 wandte sich eine ältere Dame hilfesuchend an hiesige Polizeiinspektion, da sie den Kontakt zu ihrer 86-Jährigen Freundin verloren hatte. Die 86-Jährige war mit dem Zug unterwegs nach Kirn zu Besuch, wo man sich gegen 14:00 Uhr am Bahnhof verabredet hatte. Aufgrund des starken Schneewetters wurde der Zugverkehr jedoch in Bad Kreuznach unterbrochen und nicht weiter fortgesetzt. In der Folge saß die Seniorin am Bahnhof Bad Kreuznach fest. Nach einem kurzen telefonischen Kontakt vereinbarten die beiden Freundinnen eine Weiterfahrt mit dem Taxi. Da jedoch die ansässigen Taxiunternehmen wetterbedingt ihren Betrieb eingestellt hatten, musste die 86-Jährige Dame mehrere Stunden am Bahnhof Bad Kreuznach verweilen. Parallel dazu wartete ihre Freundin vergeblich am Bahnhof in Kirn. Durch eine Streife der Polizeiinspektion Bad Kreuznach konnte die Seniorin schließlich wohlbehalten am Bahnhof angetroffen werden. In der Folge wurde durch die Streifen der beiden Polizeiinspektionen die Weiterfahrt organisiert, sodass die beiden Freundinnen wieder in Kirn zusammengeführt werden konnten.

