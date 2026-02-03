PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Witterungsbedingte Verkehrsunfälle im Dienstgebiet der PI Kirn

Kirn (ots)

Am 03.02.2026 kam es in den Morgenstunden im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Kirn aufgrund von Glätte zu mehreren Verkehrsunfällen. Ursache war überwiegend nicht angepasste Geschwindigkeit in Verbindung mit rutschigen Fahrbahnen. In den meisten Fällen blieb es bei Sachschäden, vereinzelt wurden Verkehrsteilnehmende leicht verletzt.

Die Polizeiinspektion Kirn weist in diesem Zusammenhang erneut darauf hin, die Fahrweise den aktuellen Wetter- und Straßenverhältnissen anzupassen. Insbesondere wird zu einer reduzierten Geschwindigkeit, vergrößertem Sicherheitsabstand sowie erhöhter Aufmerksamkeit geraten. Fahrzeuge sollten zudem wintertauglich ausgerüstet sein.

Die Polizei appelliert an alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, umsichtig und vorausschauend zu fahren, um weitere Unfälle zu vermeiden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 156-0
E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/MoXmM2K

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell

