Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrskontrolle in Martinstein - Zwei Verkehrssünder aus dem Verkehr gezogen

Martinstein (ots)

Im Rahmen der Verkehrsüberwachung führte die Polizeiinspektion Kirn am 01.02.2026 in der Zeit von 22:30 Uhr bis 23:45 Uhr eine Kontrollstelle in der Hauptstraße in Martinstein durch. Neben mehreren geringfügigen Verkehrsverstößen, die mit Verwarnungen geahndet wurden, stellten die eingesetzten Beamten zwei schwerwiegendere Verstöße fest. Bei einem 34-jährigen Fahrzeugführer aus der Verbandsgemeinde Kirner Land bestand der Verdacht, dass er sein Fahrzeug unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln geführt hatte. Ein vor Ort durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv auf THC. Dem Mann wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Ein weiterer Fahrzeugführer, ein 33-jähriger Mann aus Nordrhein-Westfalen, konnte keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Gegen ihn wurde eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis erstattet. Auch ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell