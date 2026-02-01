PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Trunkenheit im Verkehr

Bad Sobernheim (ots)

Am Samstagabend,31.01.2026 kontrollierten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Kirn im Rahmen der Streife einen PKW in der Berliner Straße in Bad Sobernheim. Bei der 48-jährigen Fahrerin wurden dabei alkoholbedingte Ausfallerscheinungen festgestellt. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab dann einen Wert von 1,33 Promille. Der Beschuldigten Fahrerin wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 156-0
E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/MoXmM2K

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell

