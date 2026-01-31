PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Kirn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Unfallflucht endet auf der Bremsscheibe

POL-PIKIR: Unfallflucht endet auf der Bremsscheibe
  • Bild-Infos
  • Download

Martinstein (ots)

Am 31.01.2026 gegen 06:50 Uhr befuhr ein Fahrzeugführer die B41 in der Ortslage Martinstein in Fahrtrichtung Bad Kreuznach. In der Ortsmitte kam es infolge von Unachtsamkeit zu einer eher unfreiwilligen Kollision mit einem am Fahrbahnrand geparkten Pkw.

Obwohl an beiden Fahrzeugen erheblicher Sachschaden entstand, setzte der Fahrer seine Fahrt zunächst fort. Die Flucht gestaltete sich jedoch zunehmend schwierig: Zunächst verabschiedete sich der rechte Reifen, wenig später auch die dazugehörige Felge. Unbeeindruckt davon wurde die Fahrt auf der Bremsscheibe fortgesetzt.

Erst mehrere Kilometer später, auf der K97 zwischen Monzingen und Merxheim, war die Reise endgültig beendet - das Fahrzeug war nun nicht mehr fahrbereit. Die zuvor zurückgelegte Strecke hinterließ neben Fahrzeugteilen auch Sachschaden an der Asphaltdecke.

Nach dem unfreiwilligen Halt erkannte der Fahrer schließlich seinen Fehler und meldete sich selbstständig bei der Polizei. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 156-0
E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/MoXmM2K

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Kirn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Kirn
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Kirn
Alle Meldungen Alle
  • 28.01.2026 – 19:45

    POL-PIKIR: Zwei Unfälle verursacht und geflüchtet - Zeugenaufruf!

    Staudernheim (ots) - Am frühen Abend des 28.01.2026 wurde die Polizei zunächst über eine Verkehrsunfallflucht im Bereich der Staudernheimer Nahebrücke informiert. Gegen 17:10 Uhr sei dem Anrufer ein PKW entgegengekommen und aufgrund unsicherer Fahrweise in den Gegenverkehr geraten. Hier sei es zur Kollision zwischen den Fahrzeugen gekommen. Das Verursacher-Fahrzeug ...

    mehr
  • 25.01.2026 – 18:58

    POL-PIKIR: Bedrohung auf der K20 bei Bad Sobernheim

    Bad Sobernheim (ots) - Am 25.01. kam es auf der K20 zwischen Bad Sobernheim und Pferdsfeld zu einer Bedrohung durch den Insassen eines Fahrzeugs. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ging eine Frau mit ihrem Hund entlang der K20 spazieren, als in Höhe des Modellflugplatzes ein weißer Transporter aus Richtung Pferdsfeld kommend in Fahrtrichtung Bad Sobernheim an ihr vorbeifuhr. Der Beifahrer des Fahrzeugs schoss mehrfach ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren