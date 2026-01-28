PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Zwei Unfälle verursacht und geflüchtet - Zeugenaufruf!

Staudernheim (ots)

Am frühen Abend des 28.01.2026 wurde die Polizei zunächst über eine Verkehrsunfallflucht im Bereich der Staudernheimer Nahebrücke informiert. Gegen 17:10 Uhr sei dem Anrufer ein PKW entgegengekommen und aufgrund unsicherer Fahrweise in den Gegenverkehr geraten. Hier sei es zur Kollision zwischen den Fahrzeugen gekommen. Das Verursacher-Fahrzeug habe seine Fahrt in Richtung des nördlichen Staudernheims unmittelbar fortgesetzt, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Nur wenige Minuten später wurde der Polizei ein weiterer Verkehrsunfall gemeldet. Auf der K61 kurz nach der Ortslage Staudernheim in Richtung Boos sei ein unsicher und schnell fahrender PKW in den Gegenverkehr geraten, sodass ein entgegenkommender Verkehrsteilnehmer nach rechts in den Grünstreifen ausweichen musste und hierdurch Sachschaden erlitt. Eine nachfolgende PKW-Fahrerin konnte gerade noch rechtzeitig durch Ausweichen eine Frontalkollision vermeiden, zum Zusammenstoß der beiden Seitenspiegel kam es dennoch. In beiden Fällen wurde das flüchtende Verursacherfahrzeug als weißer PKW der Marke Volvo neueren Baujahres beschrieben, möglicherweise handelte es sich um das Modell "C30" oder ein optisch vergleichbares. Hinweise zu Insassen oder Kennzeichen ergaben sich zunächst nicht. Aufgrund der örtlichen und zeitlichen Nähe sowie der Übereinstimmungen bei der Fahrzeugbeschreibung geht die Polizei aktuell davon aus, dass es sich bei beiden Ereignissen um dasselbe Fahrzeug handelte. Glücklicherweise blieb es jeweils bei Sachschaden. Unmittelbar eingeleitete Fahndungsmaßnahmen durch Einsatzkräfte der PI Kirn und der PI Bad Kreuznach verliefen bis dato erfolglos. Die Polizeiinspektion Kirn bittet um Hinweise zum Fahrzeug oder dessen Insassen. Wem ist im Bereich Staudernheim & Umgebung ein entsprechendes Fahrzeug mit möglicherweise unsicherer Fahrweise aufgefallen? Nach den beiden Unfällen dürfte das Fahrzeug nun Beschädigungen an der linken Fahrzeugseite und insbesondere dem linken Seitenspiegel aufweisen. Es wurden zwei Ermittlungsverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 156-0
E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/MoXmM2K

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell

