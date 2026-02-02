PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Diebstahl von Grabschmuck auf dem Friedhof in Becherbach bei Kirn - Zeugen gesucht

Becherbach bei Kirn (ots)

In der Zeit von Samstag, 24.01.2026, bis Sonntag, 25.01.2026, kam es auf dem Friedhof in Becherbach bei Kirn zu einem Diebstahl von Grabschmuck.

Bislang unbekannte Täter entwendeten von mehreren Grabstätten Grabschmuck. Zum genauen Umfang des Diebesguts sowie zur Schadenshöhe können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Die Polizei Kirn hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Friedhofs beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der Polizei in Kirn zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 156-0
E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/MoXmM2K

