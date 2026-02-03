PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Fahrt ohne Fahrerlaubnis und unter Alkoholeinfluss

Staudernheim/Odernheim am Glan (ots)

Am 02.02.2026 gegen 21:54 Uhr wurden Einsatzkräfte der Polizei Kirn im Rahmen einer Streifenfahrt zunächst in Staudernheim auf einen Pkw der Marke Opel Corsa aufmerksam. Aufgrund der Verkehrssituation konnte das Fahrzeug erst auf der L234 in der Ortslage Odernheim am Glan einer Verkehrskontrolle unterzogen werden.

Beim Heranfahren an den Pkw, der zwischenzeitlich am rechten Fahrbahnrand zum Stehen gekommen war, konnten die eingesetzten Beamten beobachten, dass die 34-jährige Fahrzeugführerin und der 62-jährige Beifahrer, zugleich Halter des Fahrzeugs, die Plätze tauschten. Bei der anschließenden Kontrolle konnte die Frau keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen.

Während der Überprüfung wurde zudem Alkoholgeruch bei der Fahrerin festgestellt. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,69 Promille.

Gegen die Fahrerin sowie gegen den Beifahrer wurden entsprechende Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 156-0
E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/MoXmM2K

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell

