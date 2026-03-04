Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Mehrere Brände beschäftigen Polizei

Hagenow/Warlitz/Neustadt-Glewe (ots)

Innerhalb weniger Stunden kam es am gestrigen Tag zu drei Bränden, die den Einsatz von Polizei und Feuerwehr erforderlich machten.

Zu einem Brand einer Grünfläche in Warlitz wurde die Polizei am Dienstagnachmittag gerufen. Hierbei sei gegen 15:20 Uhr ein Brauchtumsfeuer kurzzeitig außer Kontrolle geraten, so dass circa 400 m² Rasen in Brand gerieten. Durch die Feuerwehren aus Pritzier und Warlitz-Goldenitz konnte der Brand gelöscht werden.

Nur wenig später, gegen 16:00 Uhr, rückte die Polizei zu einem Gartenlaubenbrand in Hagenow aus. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein Raum einer massiven Gartenlaube in der Kleingartenanlage brannte. Auch hier konnte die Feuerwehr das Feuer schnell unter Kontrolle bringen und löschen. Der Schaden wird auf etwa 1000 Euro beziffert. Die Kriminalpolizei sicherte vor Ort Spuren und ermittelt wegen vorsätzlicher Brandstiftung.

In Neustadt-Glewe war vermutlich eine Gruppe Jugendlicher für den Polizeieinsatz an der Elde verantwortlich, bei dem eine Schilffläche Feuer fing. Nach ersten Erkenntnissen sollen dabei Sträucher angezündet worden sein, wodurch eine Fläche von 10m x 5m brannte. Die Polizei konnte die Jugendlichen nicht mehr aufgreifen und bittet in diesem Zusammenhang um Mithilfe aus der Bevölkerung. Die Ermittlungen zu dem Vorfall, der sich gegen 17:10 Uhr ereignete, dauern an.

