Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Kontrollen von Elektrokleinstfahrzeugen - 15 Fahrer ohne Versicherungsschutz festgestellt

Hamm (ots)

Im gesamten Hammer Stadtgebiet führten Einsatzkräfte der Polizei, insbesondere am Sonntag, dem 1. März, Verkehrskontrollen von Elektrokleinstfahrzeugen durch.

Hintergrund der Kontrollen ist unter anderem der Wechsel der Versicherungskennzeichen zum 1. März 2026: Seit diesem Stichtag tragen die neuen Versicherungskennzeichen die Farbe Schwarz und ersetzen die grünen Kennzeichen.

Im Rahmen der Kontrollen stellten die Einsatzkräfte 15 Fahrzeugführer von Elektrokleinstfahrzeugen fest, die ohne gültigen Versicherungsschutz unterwegs waren. In allen Fällen wurden entsprechende Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Die Polizei weist darauf hin, dass Elektrokleinstfahrzeuge im öffentlichen Straßenverkehr nur mit einem gültigen Versicherungskennzeichen betrieben werden dürfen. (ds)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell