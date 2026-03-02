PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Wohnungseinbruchradar Hamm für die Woche vom 16. Februar bis zum 1. März 2026

Hamm (ots)

In der Woche vom 23. Februar bis zum 1. März 2026 gab es im Stadtgebiet ein vollendetes Einbruchsdelikt und drei Versuche. Dies geht aus dem "Wohnungseinbruchsradar" der Polizei Hamm hervor.

Wichtig ist, aufmerksam zu sein und schon bei geringen Verdachtsmomenten in der Nachbarschaft umgehend den Notruf 110 zu wählen. Weiterhin sollte man seine Wohnung oder sein Haus gegen ungebetenen Besuch sichern.

Dazu bietet die Polizei Hamm eine kostenlose Beratung an, für die Bürgerinnen und Bürger einen Termin per Mail an dirkkpo.hamm@polizei.nrw.de vereinbaren können. (bf)

  • 27.02.2026 – 07:21

    POL-HAM: Autofahrerin nach Unfall flüchtig

    Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Eine 48-jährige Segway-Fahrerin zog sich bei einem Verkehrsunfall mit einem Pkw am Donnerstag, 26. Februar, leichte Verletzungen zu. Sie befuhr gegen 7.55 Uhr die Hammer Straße in westliche Fahrtrichtung. Zeitgleich befuhr eine Autofahrerin die Carl-Goerdeler-Straße in südliche Fahrtrichtung. Beim Überqueren der Kreuzung musste die Seqway-Fahrerin stark abbremsen um eine Kollision zu ...

