Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Schneller Festnahmeerfolg nach Raub innerhalb der Betäubungsmittelszene - zwei weitere Haftbefehle vollstreckt

Hamm-Mitte (ots)

Nach einem am Freitag, 27. Februar, in der Sedanstraße begangenen Raub innerhalb der Betäubungsmittelszene, konnte der Tatverdächtige bereits kurz nach der Tat festgenommen werden - sowie zwei weitere Haftbefehle vollstreckt werden.

Zunächst erschien am Donnerstag, 26. Februar, gegen 20 Uhr, ein 47-jähriger Mann auf der Wache Mitte und erstattete Strafanzeige gegen seinen Nachbarn. Der 48-Jährige, der ebenfalls in dem Mehrfamilienhaus wohnt, habe ihm Bargeld im dreistelligen Bereich und seine Kreditkarte entwendet.

Nachdem die Strafanzeige erstattet worden war, kam es zwischen den beiden Männern im Laufe der Nacht zu weiteren Streitigkeiten. Im Rahmen dieser Streitigkeiten klopfte der 47-Jährige am frühen Freitagmorgen, 27. Februar, gegen 3.15 Uhr, unter Vorhalt eines Messers bei seinem Nachbarn an.

Nachdem der 48-Jährige ihm zunächst die zuvor entwendete Kreditkarte herausgab, fügte der 47-Jährige ihm oberflächliche Schnittverletzungen im Bereich des Bauches zu. Anschließend entwendete er Bargeld im dreistelligen Bereich aus der Wohnung des 48-Jährigen und flüchtete vom Tatort.

Aufgrund der Schnittwunden wurde der 48-Jährige mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Dieses konnte er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Es bestand zu keinem Zeitpunkt Lebensgefahr.

Durch sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen konnten Einsatzkräfte der Polizei Hamm den Flüchtigen antreffen und vorläufig festnehmen. Er wurde ins Polizeigewahrsam gebracht. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnten zwei Personen von weiteren Streifenwagenbesatzungen festgenommen werden. Gegen eine 52-jährige Frau lag ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Dortmund vor. Ein 44-jähriger Mann wurde aufgrund eines Untersuchungshaftbefehls der Staatsanwaltschaft Münster gesucht. Auch sie wurden ins Polizeigewahrsam gebracht. (rv)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell