Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einladung zum Pressetermin: Vorstellung der Kriminalstatistik 2025

Hamms (ots)

Am Montag, 2. März 2026, stellt das Polizeipräsidium Hamm die Kriminalstatistik für das Jahr 2025 vor.

Dazu laden wir interessierte Damen und Herren der Medien ein.

Die Kriminalstatistik wird Ihnen vom Behördenleiter Herrn Polizeipräsident Thomas Kubera und Frau Kriminaloberrätin Stefanie Teipel, Leiterin der Direktion Kriminalität, präsentiert.

Die Pressekonferenz beginnt um 14 Uhr im Polizeipräsidium Hamm, Grünstraße 10, im Sitzungszimmer D 126.

Aus organisatorischen Gründen werden Pressevertreterinnen und -vertreter gebeten, sich vorab telefonisch oder per E-Mail bei der Pressestelle der Polizei Hamm anzumelden. (hei)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

