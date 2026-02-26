PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zwei Leichtverletzte nach Alleinunfall mit E-Scooter

Hamm-Mitte (ots)

Zwei 13-jährige Mädchen zogen sich am Mittwoch, 25. Februar, bei einem Alleinunfall leichte Verletzungen zu, als sie gemeinsam auf einem E-Scooter unterwegs waren.

Gegen 19.15 Uhr befuhren sie die Bahnhofstraße in östliche Richtung und beabsichtigten, nach links in Richtung Norden unter einer Unterführung in die Poststraße einzubiegen. Da es zu diesem Zeitpunkt bereits dunkel war und der E-Scooter über keine Beleuchtung verfügte, übersah die 13-jährige Fahrerin ein Schlagloch. Beide Mädchen stürzten zu Boden.

Die 13-jährige E-Scooter-Fahrerin verletzte sich leicht. Sie wurde zur ambulanten Behandlung in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Die 13-jährige Mitfahrerin verletzte sich ebenfalls leicht. Sie benötigte vor Ort keine weitere Behandlung.

Die Polizei Hamm weist darauf hin, dass E-Scooter ausschließlich für die Nutzung durch eine einzelne Person vorgesehen sind. Die Benutzung durch mehrere Personen stellt nicht nur eine Ordnungswidrigkeit dar, sondern birgt auch erhebliche Gefahren, da die Kontrolle über das Fahrzeug schneller verloren gehen kann. Zudem ist eine ordnungsgemäße Beleuchtung an E-Scootern sowie an allen anderen Fahrzeugen unerlässlich, um potenzielle Gefahrenstellen frühzeitig zu erkennen und um im Straßenverkehr von anderen Verkehrsteilnehmern rechtzeitig wahrgenommen zu werden. (rv)

