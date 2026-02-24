Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Fußgängerin leicht verletzt

Hamm-Uentrop (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Heithofer Allee zog sich eine 45-jährige Fußgängerin am Montagmorgen, 23. Februar, leichte Verletzungen zu.

Ein 57-jähriger Mercedes-Benz-Fahrer aus Hamm befuhr gegen 7:10 Uhr die Heithofer Allee in südlicher Richtung und beabsichtigte, nach links in Richtung Osten auf die Marker Dorfstraße abzubiegen. Zeitgleich überquerte die 45-jährige Hammerin den Einmündungsbereich in westlicher Richtung.

Es kam zum Zusammenstoß, woraufhin die Fußgängerin stürzte. Ein Rettungswagen brachte sie zur ambulanten Behandlung in ein Hammer Krankenhaus. (rv)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell