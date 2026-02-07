Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Einbruch in Bauty Salon

Bad Bentheim (ots)

In der Nacht zu Samstag (07.02.2026) kam es in Bad Bentheim zu einem Einbruch in einen Beauty-Salon. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich in der Zeit zwischen 00:30 Uhr und 00:47 Uhr Zugang zu einem Objekt an der Straße "Zum Ferienpark". Nach bisherigen Erkenntnissen durchwühlte der Täter die Räumlichkeiten und entwendete mutmaßlich Bargeld. Beim Verlassen des Salons wurde der Täter durch eine Zeugin überrascht und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Hinweise auf die Täter liegen derzeit nicht vor. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.

