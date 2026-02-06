PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schüttorf - Verkehrsunfallflucht auf der Vechtestraße - Zeugen gesucht

Schüttorf (ots)

Am Donnerstag, 05.02.2026, zwischen 11:00 Uhr bis 13:00 Uhr kam es auf der Vechtestraße 9 in Schüttorf zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein 58-jähriger Mann hatte seinen grauen Mitsubishi Space Star ordnungsgemäß in einer Parkbucht am Straßenrand geparkt. Zum genannten Zeitraum befuhr ein bislang unbekannter PKW-Fahrer die Vechtestraße und touchierte die vordere Schürze des Mitsubishis. Auf der vorderen Schürze auf Fahrerseite konnten türkisfarbene Schlieren eines Fremdlackes festgestellt werden. Bis zum jetzigen Erkenntnisstand steht die Höhe des entstandenen Sachschadens noch nicht fest.

Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Bad Bentheim unter der Rufnummer 05922/776600 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Huyen-Anh Nguyen
Telefon: +49 591 - 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

