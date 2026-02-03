Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Vollbrand eines Reetdachhauses in Upahl - hoher Sachschaden

Upahl (ots)

Am 03.02.2026 gegen 18:45 Uhr kam es in Upahl/Hanshagen aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Vollbrand eines Reetdachhauses. Trotz des schnellen Einsatzes der alarmierten Feuerwehr konnte das Feuer nicht mehr unter Kontrolle gebracht werden. Das Gebäude brannte vollständig aus. Der entstandene Sachschaden wird auf rund zwei Millionen Euro geschätzt. Eine Person, die vor Eintreffen der Feuerwehr versuchte, den Brand eigenständig zu löschen, erlitt eine leichte Rauchgasintoxikation. Sie wurde vor Ort durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt, eine weiterführende Behandlung in einem Krankenhaus war nicht erforderlich. Zur Brandbekämpfung waren 109 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren vor Ort. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Nils Tiede Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell