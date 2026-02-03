PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Vollbrand eines Reetdachhauses in Upahl - hoher Sachschaden

Upahl (ots)

Am 03.02.2026 gegen 18:45 Uhr kam es in Upahl/Hanshagen aus bislang 
ungeklärter Ursache zu einem Vollbrand eines Reetdachhauses. Trotz 
des schnellen Einsatzes der alarmierten Feuerwehr konnte das Feuer 
nicht mehr unter Kontrolle gebracht werden. Das Gebäude brannte 
vollständig aus. Der entstandene Sachschaden wird auf rund zwei 
Millionen Euro geschätzt. Eine Person, die vor Eintreffen der 
Feuerwehr versuchte, den Brand eigenständig zu löschen, erlitt eine 
leichte Rauchgasintoxikation. Sie wurde vor Ort durch den 
Rettungsdienst medizinisch versorgt, eine weiterführende Behandlung 
in einem Krankenhaus war nicht erforderlich. Zur Brandbekämpfung 
waren 109 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren vor Ort.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Nils Tiede
Polizeihauptkommissar
Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

