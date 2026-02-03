Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Vollsperrung der BAB 20 bei Wismar in Richtung Lübeck - Abschlussmeldung

Wismar (ots)

Am heutigen Tage kam es gegen 17:30 Uhr auf der Bundesautobahn 20 zwischen dem Autobahnkreuz Wismar und der Anschlussstelle Wismar-Mitte in Fahrtrichtung Lübeck zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem Pkw - siehe Pressemitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/6209868 Infolge des Unfalls musste die BAB 20 zeitweise voll gesperrt werden. Die Vollsperrung konnte gegen 18:30 Uhr aufgehoben werden. Der beschädigte Pkw wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Der Fahrer des Pkw wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in das Klinikum Wismar verbracht. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Nils Tiede Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst

