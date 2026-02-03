PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Vollsperrung der BAB 20 bei Wismar in Richtung Lübeck - Abschlussmeldung

Wismar (ots)

Am heutigen Tage kam es gegen 17:30 Uhr auf der Bundesautobahn 20 
zwischen dem Autobahnkreuz Wismar und der Anschlussstelle 
Wismar-Mitte in Fahrtrichtung Lübeck zu einem Verkehrsunfall zwischen
einem Lkw und einem Pkw - siehe Pressemitteilung: 
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/6209868 

Infolge des Unfalls musste die BAB 20 zeitweise voll gesperrt werden.
Die Vollsperrung konnte gegen 18:30 Uhr aufgehoben werden. Der 
beschädigte Pkw wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen.

Der Fahrer des Pkw wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in das
Klinikum Wismar verbracht. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 
15.000 Euro geschätzt.

Nils Tiede
Polizeihauptkommissar
Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

