POL-OF: Pfefferspray in Linienbus versprüht: Polizei sucht Zeugen und mögliche Geschädigte
Hanau (ots)
(lei) Nachdem ein Fahrgast am Freitagnachmittag in einem Linienbus Pfefferspray versprühte, hat die Polizei Ermittlungen wegen Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung eingeleitet und sucht vor allem mögliche Geschädigte.
Zu dem Vorfall kam es gegen 13.20 Uhr in der Buslinie 31 von Hanau nach Schöneck. Der Busfahrer hatte sich anschließend beim Polizeirevier in Hanau gemeldet und mitgeteilt, dass ein Passagier die reizende Substanz auf den Boden gesprüht habe. Vor Ort in der Kesselstädter Straße konnten die Beamten nur noch den Busfahrer, den minderjährigen Tatverdächtigen sowie einen Zeugen antreffen. Weitere Passagiere des Busses seien bereits vor dem Eintreffen der Streife in einen anderen Bus eingestiegen und weitergefahren.
Gleichwohl der Polizei bislang keine Verletzten bekannt sind, schließt sie nicht aus, dass es doch welche geben könnte. Geschädigte und auch Zeugen sollen sich unter der Rufnummer 06181 100-120 melden. Noch ist unklar, ob der Tatverdächtige das inzwischen sichergestellte Pfefferspray absichtlich oder versehentlich betätigte.
