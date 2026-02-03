Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Eine Person bei Wohnungsbrand in Rostock verstorben

Rostock (ots)

Gegen 17 Uhr wurde die Polizei zu einem Wohnungsbrand in der Mecklenburger Allee im Rostocker Stadtteil Lichtenhagen alarmiert. Der Brand brach in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses aus und konnte durch die Feuerwehr gelöscht sowie ein Übergreifen der Flammen auf weitere Wohnungen verhindert werden.

In der betroffenen Wohnung fanden Einsatzkräfte eine leblose Person auf.

Der betreffende Hausaufgang wurde vorübergehend evakuiert. Rund 50 Bewohnerinnen und Bewohner nutzten die kurzfristig zur Verfügung gestellten Wärmebusse.

Angaben zur Identität der verstorbenen Person sind derzeit nicht möglich. Zur Klärung der Brandursache kamen neben dem Kriminaldauerdienst auch ein Brandursachenermittler zum Einsatz. Die Ermittlungen dauern an.

