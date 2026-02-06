PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Herzlake - Verkehrsunfall mit Fahrerflucht auf Aldi-Parkplatz - Zeugen gesucht

Herzlake (ots)

Am Mittwoch, dem 4. Februar 2026, kam es zwischen 15:45 Uhr und 16:15 Uhr auf dem Parkplatz des Aldi-Marktes an der Löninger Straße in Herzlake zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein 49-jähriger Mann hatte seinen schwarzen BMW 520d ordnungsgemäß auf dem Parkplatz abgestellt, um Einkäufe zu erledigen. Zum genannten Zeitraum wurde das geparkte Fahrzeug durch einen unbekannten PKW-Führer beim Ein- oder Ausparken touchiert und entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Bis zum jetzigen Erkenntnisstand fuhr der Unfallverursacher vermutlich ein Firmenfahrzeug eines Telefonanbieters.

Weitere Zeuginnen und Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation Haselünne unter der Telefonnummer 05961/958700 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Huyen-Anh Nguyen
Telefon: +49 591 - 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 06.02.2026 – 14:00

    POL-EL: Schüttorf - Verkehrsunfallflucht auf der Vechtestraße - Zeugen gesucht

    Schüttorf (ots) - Am Donnerstag, 05.02.2026, zwischen 11:00 Uhr bis 13:00 Uhr kam es auf der Vechtestraße 9 in Schüttorf zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 58-jähriger Mann hatte seinen grauen Mitsubishi Space Star ordnungsgemäß in einer Parkbucht am Straßenrand geparkt. Zum genannten Zeitraum befuhr ein bislang unbekannter PKW-Fahrer die Vechtestraße und ...

    mehr
  • 06.02.2026 – 12:25

    POL-EL: Wietmarschen - Diebstahl aus Pkw

    Wietmarschen (ots) - In der Zeit von Mittwoch, 22 Uhr bis Donnerstag, 07:45 Uhr kam es in der Bergstraße zu einem Diebstahl. Bislang unbekannte Täter betraten ein Grundstück und entwendeten dort aus einem Pkw Bargeld. Ob ein Tatzusammenhang zu gleichgelagerten Delikten im genannten Tatzeitraum besteht, ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer ...

    mehr
  • 06.02.2026 – 08:45

    POL-EL: Werlte - Einbruch in Elektrotechnikfirma

    Werlte (ots) - In der Zeit von Mittwoch, 18 Uhr bis Donnerstag, 6 Uhr kam es in der Brinkstraße zu einem Einbruchdiebstahl. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu dem Gebäude einer Elektrotechnikfirma. Aus dem Gebäude entwendeten sie ein Fahrrad. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Sögel unter der Rufnummer 05952 - 93450 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren