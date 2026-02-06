Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Herzlake - Verkehrsunfall mit Fahrerflucht auf Aldi-Parkplatz - Zeugen gesucht

Herzlake (ots)

Am Mittwoch, dem 4. Februar 2026, kam es zwischen 15:45 Uhr und 16:15 Uhr auf dem Parkplatz des Aldi-Marktes an der Löninger Straße in Herzlake zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein 49-jähriger Mann hatte seinen schwarzen BMW 520d ordnungsgemäß auf dem Parkplatz abgestellt, um Einkäufe zu erledigen. Zum genannten Zeitraum wurde das geparkte Fahrzeug durch einen unbekannten PKW-Führer beim Ein- oder Ausparken touchiert und entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Bis zum jetzigen Erkenntnisstand fuhr der Unfallverursacher vermutlich ein Firmenfahrzeug eines Telefonanbieters.

Weitere Zeuginnen und Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation Haselünne unter der Telefonnummer 05961/958700 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell