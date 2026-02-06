PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Lingen - Verkehrsunfall mit Fahrerflucht auf Parkplatz vor St. Andreas Kirche - Zeugen gesucht

Lingen (ots)

Am Mittwoch, dem 4. Februar 2026, kam es zwischen 13:45 Uhr und 14:30 auf dem Parkplatz vor der St. Andreas Kirche an der Ludgeristraße im Ortsteil Schepsdorf zu einer Verkehrsunfallflucht.

Eine 57-jährige Frau hatte ihren grünen VW Taigo ordnungsgemäß auf dem Parkplatz abgestellt. Zum genannten Zeitraum wurde der geparkte VW durch einen unbekannten Fahrzeughalter beim Ein- oder Ausparken touchiert, wodurch Schäden am Kofferraum entstanden sind. Bis zum jetzigen Erkenntnisstand steht die Höhe des entstandenen Sachschadens noch nicht fest.

Der bislang unbekannte Täter entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lingen unter der Rufnummer 0591/870 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Huyen-Anh Nguyen
Telefon: +49 591 - 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

