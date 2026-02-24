PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Explosion im Hausflur in einem Mehrfamilienhaus in Hamm-Mitte: Polizei sucht Zeugen

Hamm-Mitte (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Dortmund und der Polizei Dortmund

Am Montagabend (23. Februar) kam es zu einer Explosion in einem Mehrfamilienhaus auf der Klopstockstraße in Hamm. Eine Person wurde dabei leicht verletzt. Das Haus ist aktuell unbewohnbar. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach aktuellem Stand explodierte kurz nach 21 Uhr im Hausflur ein bislang unbekannter Sprengstoff und beschädigte das Haus dabei. Es entstand kein Feuer. Das Haus ist aktuell nicht bewohnbar.

Eine Mordkommission beim Polizeipräsidium Dortmund wurde eingerichtet.

Nach Zeugenaussagen sind zwei, dunkel gekleidete, junge Männer kurz nach der Explosion vom Tatortbereich geflüchtet. Die Staatsanwaltschaft und die Polizei bitten nun Personen, die weitere Hinweise zu möglichen Tätern oder Hintergründen zur Tat machen können, sich bei der Polizei Dortmund unter der 0231/132-7441 zu melden.

Medienauskünfte erteilt ausschließlich die Staatsanwaltschaft Dortmund, Staatsanwältin Yazir unter der 0231/92626121.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

