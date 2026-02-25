PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Werler Straße
Feidikstraße

Hamm-Mitte (ots)

Eine 21-jährige VW-Fahrerin und eine 73-jährige Opel-Fahrerin stießen am Dienstag, 24. Februar, im Kreuzungsbereich Werler Straße / Feidikstraße mit ihren Fahrzeugen zusammen - die 73-Jährige kam mit einem Rettungswagen in ein Hammer Krankenhaus.

Die aus Hamm stammende Opel-Fahrerin war gegen 9.35 Uhr auf der Werler Straße in Richtung Süden unterwegs, als sie im Kreuzungsbereich mit dem VW der 21-Jährigen kollidierte.

Die ebenfalls aus Hamm stammende 21-jährige Frau war mit ihrem Fahrzeug von der Feidikstraße auf die Werler Straße eingefahren und wollte nach links in Richtung Norden abbiegen.

Durch den Zusammenstoß verlor die 73-Jährige die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kollidierte anschließend mit einem Verkehrszeichen und einer Hauswand westlich der Werler Straße.

Insgesamt entstand ein Sachschaden von schätzungsweise über 9.500 Euro. Der Opel war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Die 73-jährige Hammerin verletzte sich bei dem Unfall leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Hammer Krankenhaus gebracht. (rv)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

