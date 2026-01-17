POL-BOR: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 69-jähriger Frau aus Ahaus
Ahaus (ots)
Die Kreispolizeibehörde Borken bittet um Unterstützung bei der Suche nach einer vermissten Person.
Die Öffentlichkeitsfahndung samt eines Fotos ist unter dem folgenden Link abrufbar:
https://polizei.nrw/fahndung/192031
Kontakt für Medienvertreter:
Kreispolizeibehörde Borken
Leitstelle
Telefon: 02861-900 4200
https://borken.polizei.nrw
