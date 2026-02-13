Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schüttorf - Verkehrsunfall zwischen Transporter und E-Scooter

Schüttorf (ots)

Am Freitag, den 13. Februar 2026, kam es gegen 05:37 Uhr in Schüttorf zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde.

Ein 58-jähriger Fahrer eines Transporters befuhr die Ratsherr-Schlikker-Straße in Richtung Nordring und beabsichtigte, die Kreuzung zur Niedersachsenstraße zu überqueren. Dabei übersah er einen 20-jährigen Fahrer eines E-Scooters, der den Radweg der Niedersachsenstraße aus Richtung Bentheim kommend in Richtung Salzbergen auf der falschen Seite befuhr.

Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der 20-Jährige leicht verletzt wurde. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

