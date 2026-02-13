Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Unfallflucht auf der Bentheimer Straße

Nordhorn (ots)

Am Donnerstag, den 12. Februar 2026, kam es in der Zeit zwischen 12:00 Uhr und 13:30 Uhr auf der Bentheimer Straße in Nordhorn zu einer Verkehrsunfallflucht.

Der Fahrer eines Opel-Transporters stellte sein Fahrzeug ordnungsgemäß in einer Parkbucht längs zur Fahrbahn ab. In dem genannten Zeitraum wurde der zur Straße gelegene Außenspiegel auf der Fahrerseite vermutlich durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug beschädigt. Der bislang unbekannte Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 05921/3090 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell