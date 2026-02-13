PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Unfallflucht auf der Bentheimer Straße

Nordhorn (ots)

Am Donnerstag, den 12. Februar 2026, kam es in der Zeit zwischen 12:00 Uhr und 13:30 Uhr auf der Bentheimer Straße in Nordhorn zu einer Verkehrsunfallflucht.

Der Fahrer eines Opel-Transporters stellte sein Fahrzeug ordnungsgemäß in einer Parkbucht längs zur Fahrbahn ab. In dem genannten Zeitraum wurde der zur Straße gelegene Außenspiegel auf der Fahrerseite vermutlich durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug beschädigt. Der bislang unbekannte Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 05921/3090 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 13.02.2026 – 08:00

    POL-EL: Hilkenbrook - Kupferfallrohre von Kirche entwendet - Polizei sucht Zeugen

    Hilkenbrook (ots) - In der Zeit zwischen Mittwoch, 11. Februar 2026, 12:00 Uhr, und Donnerstag, 12. Februar 2026, 15:00 Uhr, ist es in Hilkenbrook zu einem Diebstahl gekommen. Bislang unbekannte Täter entwendeten an der Straße "Am Dorfplatz" insgesamt sieben Kupferfallrohre von einem Kirchengebäude. Nach bisherigen Erkenntnissen lösten die Täter die Fallrohre von ...

    mehr
  • 13.02.2026 – 08:00

    POL-EL: Haren - Unbekannter versucht in Bäckerei einzubrechen

    Haren (ots) - In der Zeit von Mittwoch, 11. Februar 2026, 19:25 Uhr, bis Donnerstag, 12. Februar 2026, 02:00 Uhr kam es in der Langen Straße in Haren zu einem versuchten Einbruch. Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigte der Täter mit Gewalteinwirkung die rückwärtige Brandschutztür des Gebäudes. Es gelang ihm jedoch nicht, in das Objekt einzudringen. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zum Täter geben können, ...

    mehr
  • 12.02.2026 – 15:20

    POL-EL: Meppen - Verkehrsunfallflucht in der Marienstraße - Zeugen gesucht

    Meppen (ots) - Am Mittwoch, 11. Februar 2026, kam es in der Zeit zwischen 14:45 Uhr und 16:45 Uhr auf einem Parkplatz an der Marienstraße in Höhe der Hausnummer 26 in Meppen zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach bisherigen Erkenntnissen parkte ein VW T-Cross ordnungsgemäß rückwärts auf dem Parkplatz im Bereich der alten Turnhalle der Marienschule. Ein bislang ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren