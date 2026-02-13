PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Unbekannter versucht in Bäckerei einzubrechen

Haren (ots)

In der Zeit von Mittwoch, 11. Februar 2026, 19:25 Uhr, bis Donnerstag, 12. Februar 2026, 02:00 Uhr kam es in der Langen Straße in Haren zu einem versuchten Einbruch.

Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigte der Täter mit Gewalteinwirkung die rückwärtige Brandschutztür des Gebäudes. Es gelang ihm jedoch nicht, in das Objekt einzudringen.

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zum Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Haren unter der Telefonnummer 05932/72100 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

